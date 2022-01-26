Байден не направлятиме американських військових до України, - Білий дім

"НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося",

Президент США Джо Байден не має намірів відправляти американських військових до України. Будь-які рішення щодо розгортання військ ухвалюватиметься спільно з НАТО.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Просто для ясності: президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання направляти війська в Україну. НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося", - сказала Псакі.

Вона додала, що рішення про те, чи будуть 8,5 тис. американських військових приведені в бойову готовність раніше, в результаті спрямовані на "східний фланг", ухвалюватиметься спільно з партнерами по НАТО.

Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб раніше заявив, що Великобританія готова підтримувати Україну у разі вторгнення Росії, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Розглянути можливість направлення в Україну своїх військовослужбовців може Чехія. Як заявила новопризначений міністр оборони Чехії Яна Чернохова, для цього Україна має звернутися з відповідним проханням.