ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну
Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
ГоловнаСвіт

Байден не направлятиме американських військових до України, - Білий дім

"НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося",

Байден не направлятиме американських військових до України, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден не має намірів відправляти американських військових до України. Будь-які рішення щодо розгортання військ ухвалюватиметься спільно з НАТО.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Просто для ясності: президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання направляти війська в Україну. НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося", - сказала Псакі.

Вона додала, що рішення про те, чи будуть 8,5 тис. американських військових приведені в бойову готовність раніше, в результаті спрямовані на "східний фланг", ухвалюватиметься спільно з партнерами по НАТО.

Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб раніше заявив, що Великобританія готова підтримувати Україну у разі вторгнення Росії, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Розглянути можливість направлення в Україну своїх військовослужбовців може Чехія. Як заявила новопризначений міністр оборони Чехії Яна Чернохова, для цього Україна має звернутися з відповідним проханням.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також