Кулеба: Україна не дозволить нікому нав'язати їй будь-які поступки

"Ми багато заплатили, включаючи 15 тисяч життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "не дозволить нікому нав'язати їй будь-які поступки" в рамках зусиль з деескалації загрози російського вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN у вівторок.

Кулеба підкреслив, що країна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на умиротворення президента Росії Володимира Путіна.

"Якщо хтось піде на поступку Україні, за спиною України, по-перше, ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і виконує її", - сказав Кулеба.

"Ми багато заплатили, включаючи 15 тисяч життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", - наголосив він.

Кулеба вважає, що Путін "вистрілив собі в ногу", почавши нарощування військ біля українського кордону. Він додав, що Москва мало що може виграти від поточної ситуації, щоб зберегти обличчя.

"Він (президент РФ Володимир Путін- ред.) сам поставив себе в цю ситуацію, ніхто його не штовхав у глухий кут", – сказав Кулеба.

"Набір вимог, висунутих Росією, розроблений таким чином, що якщо Росія бажає діяти сумлінно, є можливість вийти з переговорів і сказати, що ми уклали угоду".

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що будь-які домовленості щодо України за спиною України не ухвалювалися.