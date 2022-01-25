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Кулеба: Україна не дозволить нікому нав'язати їй будь-які поступки

"Ми багато заплатили, включаючи 15 тисяч життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє".

Кулеба: Україна не дозволить нікому нав'язати їй будь-які поступки
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "не дозволить нікому нав'язати їй будь-які поступки" в рамках зусиль з деескалації загрози російського вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN у вівторок.

Кулеба підкреслив, що країна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на умиротворення президента Росії Володимира Путіна.

"Якщо хтось піде на поступку Україні, за спиною України, по-перше, ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і виконує її", - сказав Кулеба.

"Ми багато заплатили, включаючи 15 тисяч життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", - наголосив він.

Кулеба вважає, що Путін "вистрілив собі в ногу", почавши нарощування військ біля українського кордону. Він додав, що Москва мало що може виграти від поточної ситуації, щоб зберегти обличчя.

"Він (президент РФ Володимир Путін- ред.) сам поставив себе в цю ситуацію, ніхто його не штовхав у глухий кут", – сказав Кулеба.

"Набір вимог, висунутих Росією, розроблений таким чином, що якщо Росія бажає діяти сумлінно, є можливість вийти з переговорів і сказати, що ми уклали угоду".

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що будь-які домовленості щодо України за спиною України не ухвалювалися.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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