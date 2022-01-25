Вже за годину президент зателефонував йому і перепросив за свої слова.

Президент США Джо Байден назвав журналіста телеканалу Fox News Пітера Дусі "тупим сучим сином", коли той запитав про інфляцію.

Про це повідомляє Fox News.

Інцидент стався 24 січня наприкінці брифінгу Байдена, коли журналісти почали вигукувати питання.

"Чи вважаєте ви, що інфляція буде політичною відповідальністю на проміжних виборах (до Конгресу, - ред.)?", - сказав Дусі.

Байден на це відповів: "Ні, це велика цінність. Більша інфляція. Що за тупий сучий син!".

Як передає Fox News, вже за годину президент зателефонував журналісту та вибачився за свої слова.

При цьому телеканал нагадав, що минулого тижня Байден різко висловився щодо іншого журналіста Fox News, який запитав, чому президент США чекає, що Путін зробить перший крок у протистоянні України та Росії.

"Яке дурне питання", - сказав тоді Байден.

Нагадаємо, в квітні минулого року Fox News та видання Daily Mail потрапили в скандал через публікації про "план Байдена" обмежити споживання м'яса.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав оператора Reuters "дебілом" на зустрічі в рамках ОБСЄ. А в серпні 2015 року Лавров так само вилаявся на прес-конференції з головою МЗС Саудівської Аравії.