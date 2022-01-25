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Чехія може розглянути можливість перекидання в Україну своїх військових

Чехія також готова прийняти жінок та дітей з України в разі загострення ситуації.

Чехія може розглянути можливість перекидання в Україну своїх військових
Яна Чернохова
Фото: https://denikn.cz/

Чехія може розглянути можливість направлення в Україну своїх військовослужбовців, якщо Україна звернеться з таким проханням.

Про це заявила новопризначений міністр оборони Чехії Яна Чернохова у інтерв’ю Denikn.

Відповідаючи на питання журналіста, чи готова Чехія за прикладом Канади відправити в Україну обмежений військовий контингент, Яна Чернохова зазначила, що про чеських військових поки ніхто не запитував, втім якщо Україна виступить з таким проханням, - його розглянуть.

Чернохова також зазначила, що якщо ситуація загостриться і Україні потрібно буде відправити жінок та дітей у безпечне місце, Чехія готова у цьому сприяти та у випадку необхідності прийняти людей.

Вона також підтвердила, що Чехія відправить в Україну снаряди калібру 52 мм.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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