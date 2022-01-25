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В Україну вирушила група конгресменів США

У поїздці беруть участь і демократи, і республіканці.

В Україну вирушила група конгресменів США
Фото: EPA/UPG

Делегація конгресменів США, яку очолює голова міжнародного комітету палати представників Грегорі Мікс, вирушила в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.

Зазначається, що в поїздці беруть участь і демократи, і республіканці.

Візит членів Конгресу стане третьою за останні місяці поїздкою до України законодавців із США. Раніше, минулого тижня Київ відвідала делегація Сенату, а у грудні минулого року в країні була делегація Палати представників, яку очолював Рубен Гальєго.

Сам Мікс у понеділок заявив, що підтримує дипломатичний шлях, обраний президентом США, щоб знизити напругу на кордоні між Росією та Україною, а також розкритикував Росію через відсутність ознак деескалації.

Нагадаємо, 17 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів. Він, серед іншого, поінформував їх про безпекову ситуацію навколо України.

Сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві України самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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