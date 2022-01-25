Байден провів нові перемовини з європейськими лідерами щодо ситуації довкола України

Президент США Джо Байден 24 січня провів відеодзвінок із європейськими лідерами, щоб обговорити нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Лідери країн підкреслили спільне прагнення до дипломатичного врегулювання напруженості та дії, які будуть застосовані в разі подальшої агресії. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Вони зобовʼязалися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками та партнерами, зокрема працювати з ЄС, НАТО та ОБСЄ", – зазначили в повідомленні.

Сторони обговорили, що в разі нової атаки на Україну "союзники повинні вжити швидких відповідей, включно з безпрецедентним пакетом санкцій".

Участь у розмові з Байденом взяли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Макрон після перемовин заявив, що найближчим часом збирається провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Борис Джонсон лишається досить песимістичним щодо планів Росії на вторгнення. "Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі", – цитує його BBC News Україна.

Учора Джонсон сказав, що Росії треба дати зрозуміти катастрофічність рішення про нове вторгнення. Він також додав, що дані британської розвідки щодо можливого вторгнення РФ "похмурі, але не неминучі".

Близько половини співробітників посольства Великобританії в Україні відкликаються на батьківщину через загрозу з боку РФ. Посол і близько 30 дипломатів лишаться в Україні. Виїзд співробітників є запобіжним заходом.

Крім Британії, ще три країни заявили про дозвіл на виїзд своїх дипломатів – США, Австралія та Німеччина. Інші країни та Євросоюз не вважають за необхідне евакуювати своїх представників.

Українська влада тим часом каже, що все під контролем, причин для паніки нема, а ситуація на кордонах не гірша, ніж було під час попереднього стягнення Росією військ весною 2021.