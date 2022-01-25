Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи
"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Зеленський записав звернення за підсумками засідання РНБО
Зеленський записав звернення за підсумками засідання РНБО
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
ГоловнаСвіт

Байден провів нові перемовини з європейськими лідерами щодо ситуації довкола України

Сторони обговорили вжиття швидких відповідей, включно з безпрецедентним пакетом санкцій.

Байден провів нові перемовини з європейськими лідерами щодо ситуації довкола України
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден 24 січня провів відеодзвінок із європейськими лідерами, щоб обговорити нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Лідери країн підкреслили спільне прагнення до дипломатичного врегулювання напруженості та дії, які будуть застосовані в разі подальшої агресії. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Вони зобовʼязалися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками та партнерами, зокрема працювати з ЄС, НАТО та ОБСЄ", – зазначили в повідомленні. 

Сторони обговорили, що в разі нової атаки на Україну "союзники повинні вжити швидких відповідей, включно з безпрецедентним пакетом санкцій".

Участь у розмові з Байденом взяли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Макрон після перемовин заявив, що найближчим часом збирається провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Борис Джонсон лишається досить песимістичним щодо планів Росії на вторгнення. "Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі", – цитує його BBC News Україна.

Учора Джонсон сказав, що Росії треба дати зрозуміти катастрофічність рішення про нове вторгнення. Він також додав, що дані британської розвідки щодо можливого вторгнення РФ "похмурі, але не неминучі".

Близько половини співробітників посольства Великобританії в Україні відкликаються на батьківщину через загрозу з боку РФ. Посол і близько 30 дипломатів лишаться в Україні. Виїзд співробітників є запобіжним заходом.

Крім Британії, ще три країни заявили про дозвіл на виїзд своїх дипломатів – США, Австралія та Німеччина. Інші країни та Євросоюз не вважають за необхідне евакуювати своїх представників

Українська влада тим часом каже, що все під контролем, причин для паніки нема, а ситуація на кордонах не гірша, ніж було під час попереднього стягнення Росією військ весною 2021. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , ,
Читайте також