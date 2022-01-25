"Росія намагається показати Україну агресором, а себе – жертвою", – постпред США при ООН

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Кремль проводить активну кампанію з дезінформації. Росія намагається показати Україну агресором, а себе – жертвою.

Про це вона сказала журналістам ввечері 24 січня, передає "Голос Америки".

Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що США хочуть побачити від Росії ознаки деескалації. Незважаючи на вжиті дипломатичні кроки, складно сказати, як розвиватиметься ситуація.

"Ми знаємо сценарії, які використовує Росія. Ми знаємо, що це включає заходи, що виходять за рамки відкритих військових дій. Найчастіше це починається з кібератак, напіввоєнної діяльності, кампаній з дезінформації, спрямованих на те, щоб приховати факти та створити привід для власної агресії. Росія вже займається дезінформацією та пропагандою, намагаючись уявити Україну агресором, а себе – жертвою", – зазначила американська дипломатка.

Вона додала, що дії Росії підривають фундаментальні засади Статуту ООН.

"Зокрема, всі держави-члени ООН погодилися з тим, що одна держава не може змінити кордони іншої держави силою... Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, це завдасть удару в серце Статуту ООН і, як висловився держсекретар Блінкен минулого тижня, відкриє скриньку Пандори", – заявила Лінда Томас-Грінфілд.

Представниця США при ООН наголосила, що мета Вашингтона та його європейських союзників – дипломатичне вирішення ситуації навколо України. Водночас, додала вона, якщо цього не вдасться досягти, то відповідь США та їхніх союзників буде рішучою.

У лютому Росія головуватиме у Раді безпеки ООН. Незважаючи на це, у разі агресії РФ проти України, за словами Лінди Томас-Грінфілд, Рада безпеки не відмовиться від свого обов'язку відповісти на ситуацію.

"Росія не зможе скористатися правом вето, щоб завадити Раді безпеки провести широку дискусію та протистояти її кампанії з дезінформації та пропаганди, яку Москва проводить не тільки тут, у Нью-Йорку, а й у всьому світі", – заявила вона.