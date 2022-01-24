Кулеба: немає домовленостей про Україну за спиною України

"Якщо навіть щось таке з'явиться, воно буде Києвом чітко відкинуте”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що будь-які домовленості щодо України за спиною України не ухвалювалися.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною. Я можу абсолютно чітко про це заявити. І партнери про це знають”, - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що станом на зараз індикаторів, що такі домовленості були ухвалені, немає.

Він зазначив, що наразі дипломатичні реалії склалися так, що Росія не хоче говорити з Україною. В цих умовах Україна побудувала “мережеву дипломатію”: кожен з партнерів говорить з Росією, але координує свою позицію з Україною до такого контакту та після нього.

“Я, безумовно, не Господь Бог, я не можу давати стовідсоткових гарантій, але дуже хочу чітко зафіксувати: наразі ніяких домовленостей щодо України за спиною України немає. Якщо навіть щось таке з'явиться, воно буде Києвом чітко відкинуте”, - сказав Кулеба.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що питання безпеки мають обговорюватися лише за участю НАТО, європейських партнерів та України.