Блінкен нагадав Лаврову, що питання безпеки не можна обговорювати без України

Держсекретар США сьогодні зателефонував російському міністру закордонних справ, а завтра відвідає Київ.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що питання безпеки мають обговорюватися лише за участю НАТО, європейських партнерів та України.

Про це Блінкен сказав у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, йдеться на сайті Держдепартаменту.

"Секретар підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО та європейських партнерів, у тому числі Україну", – зазначено в повідомленні.

Блінкен також наголосив, що деескалації напруженості через нарощування російських військ поблизу України необхідно досягнути дипломатичним шляхом.

Як повідомляли, Ентоні Блінкен завтра, 19 січня, перебуватиме з офіційним візитом у Києві. Перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.