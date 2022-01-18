Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату

Новий політичний сезон стартував 17 січня яскраво та гучно: Петро Порошенко повернувся в Україну після місячної відсутності, в аеропорту його зустріли тисячі прихильників і слідчий Державного бюро розслідувань, який планував вручити повістку про виклик у суд. Одразу з аеропорту п’ятий президент поїхав до Печерського суду, де йому впродовж 11 годин намагалися обрати міру запобіжного заходу у справі про державну зраду та сприянні тероризму. Утім у підсумку суддя так і не вийшов з нарадчої кімнати, а оголошення рішення про запобіжний захід перенесли на 19 січня. Подробиці цього «історичного», за словами самого Петра Порошенка, дня – в репортажі LB.ua.

Фото: Lb.ua

Мали б затримати, але «щось пішло не так»?

Напередодні, виступаючи на пресконференції у Варшаві, лідер «Європейської солідарності» припускав, що ДБР не затримуватиме його в аеропорту. Однак на контролі в аеропорту «Київ» прикордонники 15 хвилин не віддавали паспорт. За його словами, пояснювали це тим, що мають установити його особу. Народні обранці з «ЄС», які супроводжували свого лідера з Варшави, зчинили галас. Тоді ж у зоні контролю з’явився слідчий ДБР, який, заявили згодом у бюро, планував вручити повістку на виклик до суду. Депутати взяли Петра Порошенка в кільце, щоб не допустити до нього слідчого, і намагалися витиснути співробітника ДБР до зали прильоту. У результаті цієї штовханини слідчий упав на підлогу. І за цей час п’ятий президент з депутатами встигли дійти до виходу.

Не виключено, втім, що у ДБР заявили неправду і слідчий мав намір не вручити повістку в суд, а затримати Петра Порошенка.

Як розповів LB.ua згодом у суді приватний адвокат Богдан Глядик, він ще зранку за запитом ДБР до Центру безоплатної вторинної правової допомоги отримав доручення «на надання допомоги особі, яка вже вважається затриманою… Тобто на території летовища його мали затримати. Проте щось у них пішло не так», – розповів він. Але згодом у ДБР заявили, що не залучали адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для надання її Петрові Порошенку.

Фото: facebook/Петро Порошенко

Саме засідання суду, заплановане на 11:00 ранку, не розпочалося вчасно. Уже тоді нардеп від «ЄС» і юрист Руслан Князевич рекомендував LB.ua готуватися «до ночі». Мовляв, влада умисно буде затягувати процес. «На вулиці ж стоять люди, а там холодно», – казав він. Під судом справді зібралися кілька тисяч прихильників Петра Порошенка, скандування яких «Україні потрібен Порох!» у залі суду було чути краще, ніж суддю чи прокурорів.

Окрім парламентарів з фракції «ЄС», до суду приїхала також очільниця партії «Голос» Кіра Рудик з нардепом Романом Костенком. Рудик зазначила, що опозиція має демонструвати солідарність і «не допустити ручного правосуддя до лідерів опозиційних сил».

Фото: Макс Требухов Адвокат Богдан Глядик і суддя Олексій Соколов пiд час засідання Печерського суду

Суддя Олексій Соколов з’явився в залі аж об 11:40. Слухання розпочалось із звинувачень захисту на адресу ДБР у вчиненні провокації через намагання призначити підзахисному адвоката на безоплатній основі. Сам Петро Порошенко пообіцяв звернутися до правоохоронних органів з метою «встановлення прізвищ авторів такого сценарію про надання мені силоміць безплатного адвоката».

«Це спроба позбавити мене захисту», – говорив він. Після чого присутній адвокат Глядик зазначив, що не братиме участі в цій провокації, залишивши залу під оплески депутатів «ЄС».

Фото: Макс Требухов

Сторона обвинувачення почала зачитувати клопотання про долучення до справи додаткових документів. Зокрема, довідки від Апарату ВР про оформлення відряджень Петра Порошенка у 2019-2021 роках, запиту ДБР до «Турецьких авіаліній» і відповідь авіакомпанії щодо купівлі квитків у грудні минулого року. Захист назвав усі клопотання нікчемними та попросив перерву для вивчення додаткових матеріалів. На вивчення дев’яти томів суддя надав дві години перерви.

Фото: Макс Требухов

Від перерви до перерви

Після перерви захист продовжив вимагати повернення прокуратурі всіх матеріалів справи. Починаючи від підозри, яка, за словами адвоката Ігоря Голованя, була підписана незаконно заступником генпрокурора, а не самим генпрокурором чи його першим заступником. «Тому пан Порошенко не є підозрюваним», – виступав адвокат.

Його колега Володимир Єфименко додав, що підозра не обґрунтована, не містить доказів, а більша її частина – цитування статуту ООН.

Фото: Lb.ua Петро Порошенко та його адвокати Ігор Головань (другий справа), Володимир Єфименко (справа) та Ілля Новіков (зліва)

Сам Петро Порошенко також заявив, що себе підозрюваним не вважає, а прокурорів звинуватив у фальсифікації документів.

На це все суддя Олексій Соколов щось зачитав – традиційно настільки тихо, що його слів практично ніхто не почув. Цього разу навіть Петро Порошенко не стримався і попросив суддю говорити голосніше. Утім це не допомогло, у підсумку суддя оголосив ще одну перерву – з технічних причин.

Фото: Макс Требухов

Арешт на два місяці чи мільярд застави

О 16:23 суд продовжив засідання, а прокурори заявили, що просять для Петра Порошенка два місяці арешту або внесення застави в розмірі 1 млрд грн з умовами: не покидати межі столиці та Київської області, носити електронний браслет і з’являтися на допити. За словами прокурорів, розмір застави визначений «на основі ймовірних завданих збитків у справі та тяжкості злочину».

Захист же взагалі попросив відмовитися від обрання будь-якого запобіжного заходу. Адвокат Ілля Новіков згадав, як рік тому цього дня російська влада заарештувала опозиціонера Навального, спитавши риторично: «Чи не збіг це все?» Додавши: «Єдиною метою всієї цієї справи є намагання прив’язати прізвище Порошенка до Медведчука для підвищення політичного рейтингу Володимира Зеленського… Та перехресного допиту Порошенка та Медведчука», – говорив він, перепросивши за надмірну політизованість виступу.

Фото: Макс Требухов

Петро Порошенко взяв фінальне слово після заяв своїх адвокатів і прокурорів.

«Усі звинувачення – «галіматья», – емоційно заявив він, кинувши при цьому одному з прокурорів, що він «не просто так сильно пітніє, бо є чого» та закликав: «Кайтеся!»

Фото: Макс Требухов

О 17:37 суддя, забравши документи, пішов до нарадчої кімнати. Петро Порошенко також залишив залу – в черговий раз вийшов до своїх прихильників.

Минуло понад дві години, але суддя так і не вийшов з нарадчої. У суді поширилися чутки про виклик швидкої Олексію Соколову, однак їх спростував захист Порошенка.

Фото: Анна Стешенко

Близько 19:00 до зали повернулися прокурори, однак суддя й надалі не з’являвся. Такий розвиток подій відверто пригнітив нардепів з «ЄС», які почали давати невтішні прогнози. Мовляв, ще вчора ніхто не очікував арешту, проте зараз варто готуватися до найгіршого сценарію.

Лише через п'ять годин паузи в залі з’явився п’ятий президент, який анонсував, що «зараз буде дійство». Охорона суду просила звільнити прохід для судді Олексія Соколова. Але в задушливій кімнаті з’явився лише секретар суду, який коротко повідомив про перенесення оголошення рішення про запобіжний захід на 14:00 19 січня.