Перерви в засіданні Печерського суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією, – Турчинов

Безкінечні перерви в засіданні Печерського суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією. Так вважає керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов. Це він заявив під час прямого включення на телеканалі «Україна 24».

"Дуже соромно, що саме ті люди, які ухилялися від військової служби, які розважали заколотників і злочинців в Горлівці в 2014 році, коли ті вбивали наших патріотів, ті люди, які сьогодні продовжують розважати Росію своїми серіалами та «кришують кротів», що засіли на Банковій, які просто зливають наші інтереси, вони, не маючи сорому, звинувачують Порошенка в державній зраді", - заявив Турчинов.

«В той час, коли в нас є реальні загрози, коли російські війська продовжують нарощувати свою чисельність на наших кордонах, замість того, щоб консолідувати і захищати країну, замість того, щоб боротись з російською агресією, «зелена влада» бореться з патріотами і опозицією», – сказав Турчинов, наголосивши, що не виключає, що намагаючись знищити опозицію, влада намагається відкрити собі шлях до зради, до колаборації, – шлях до домовленостей з Путіним.