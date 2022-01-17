Стефанчук вилікувався від коронавірусу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який на початку року вдруге заразився коронавірусу, уже вилікувався.
"Негативний тест. Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо Олександру Корнієнку, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою. Всім бажаю міцного здоров'я та потужного імунітету. Вакцинуйтесь і дотримуйтесь всіх антиковідних вимог", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок, 17 січня.
Нагадаємо, що вперше спікер, який тоді ще був першим заступником голови Верховної Ради, перехворів на коронавірус у листопаді-грудні 2020 року.
Стефанчук вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною CoviShield на початку 2021 року.
Перший пленарний тиждень Верховної Ради 2022 року почнеться 24 січня. До того часу депутати працюють в комітетах та в округах.