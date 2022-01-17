Стефанчук вилікувався від коронавірусу

Перший пленарний тиждень 2022 року почнеться зі спікером.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який на початку року вдруге заразився коронавірусу, уже вилікувався.

"Негативний тест. Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо Олександру Корнієнку, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою. Всім бажаю міцного здоров'я та потужного імунітету. Вакцинуйтесь і дотримуйтесь всіх антиковідних вимог", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок, 17 січня.

Нагадаємо, що вперше спікер, який тоді ще був першим заступником голови Верховної Ради, перехворів на коронавірус у листопаді-грудні 2020 року.

Стефанчук вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною CoviShield на початку 2021 року.

Перший пленарний тиждень Верховної Ради 2022 року почнеться 24 січня. До того часу депутати працюють в комітетах та в округах.