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Стефанчук вилікувався від коронавірусу

Перший пленарний тиждень 2022 року почнеться зі спікером.

Стефанчук вилікувався від коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який на початку року вдруге заразився коронавірусу, уже вилікувався.

"Негативний тест. Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо Олександру Корнієнку, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою. Всім бажаю міцного здоров'я та потужного імунітету. Вакцинуйтесь і дотримуйтесь всіх антиковідних вимог", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок, 17 січня.

Нагадаємо, що вперше спікер, який тоді ще був першим заступником голови Верховної Ради, перехворів на коронавірус у листопаді-грудні 2020 року.

Стефанчук вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною CoviShield на початку 2021 року.

Перший пленарний тиждень Верховної Ради 2022 року почнеться 24 січня. До того часу депутати працюють в комітетах та в округах. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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