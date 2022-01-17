Під час виходу пʼятого президента, лідера "Європейсьої солідарності" Петра Порошенка з аеропорту "Київ" відбулась штовханина.

Політик прибув до столичного аеропорту з закордонної поїздки. Прикордонники забрали на перевірку його паспорт. У цей час до летовища прибули слідчі ДБР, які намагались вручити йому повістку про виклик до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу. Про це повідомив журналіст LB.ua з місця події.

При цьому слідий підкреслив, що Порошенка не затримують.

На паспортному контролі паспорт Порошенка тримали близько 20 хвилин, що викликало обурення в нього та членів його команди. Слідчий ДБР сказав прикордоннику віддати паспорт.

Зрештою паспорт віддали, після чого нардеп і люди, що прибули з ним, рушили коридором. Саме там і відбулась штовханина, під час якої впав слідчий ДБР і одна з журналісток. Від слідчого Порошенка відділяв натовп людей. Повістка лишилась у слідчого, Порошенко вийшов з коридору.

Нагадаємо, об 11 годині Печерський райсуд має почати обрання Порошенкові запобіжного заходу в так званій вугільній справі. Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). Стаття 111 передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

Сам він відкидає звинувачення і каже, що тоді робив речі, необхідні для енергобезпеки країни. Порошенко вважає справу політичною. Докладно читайте в ексклюзивнову інтервʼю LB.ua з Порошенком «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря».