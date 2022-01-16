Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож

Пʼятий президент, народний депутат "Євросолідарності" Петро Порошенко прокоментував інформацію Державного бюро розслідувань про те, що він нібито не планував заздалегідь свою поїздку за кордон.

ДБР зазначало, що квитки на літак Порошенко купив увечері 17 грудня, після того, як йому невдало намагалися вручити повістку про виклик. Це, на погляд ДБР, може свідчити, що політик умисно поїхав, хоч і не збирався. Таким чином це суперечить заяві адвокатів нардепа про заздалегідь заплановану подорож.

"Якщо ти щось розслідуєш, то намагайся подбати про те, щоб не вийти на себе. Я відкрию секрет: я сам собі квитки не купую, цим займається travel-agency, як і у більшості з вас, мабуть", – зазначив Порошенко на пресконференції в Українському домі у Варшаві, передає журналіст LB.ua.

Порошенко вважає, що заяви ДБР свідчать про слідкування за лідером опозиції.

"Вони прослуховують мої телефони, відслідковують моє пересування. Вибачте, але це ненормально. В США за Уотергейта президента було відправлено у відставку (слідкування за політичними опонентами). Вас не здивувало, що всі ці тижні, що я був за кордоном, жодний телеграм-канал влади не написав про те, де я і що роблю? Бо коли я в Україні, вони відстежують все, а за кордоном вони такої можливості не мають", – додав він.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри про державну зраду і заявив, що планує повернутися до України 17 січня.

Саме 17 січня суд має обрати йому запобіжний захід. У пʼятницю стало відомо, що на Порошенка чекають у Печерському райсуді Києва об 11 годині. Прокуратура вимагає для п'ятого президента утримання під вартою. Саме утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень просили для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). Стаття 111 передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний перебував під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин перебуває за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді ж правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.