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Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР

На нього очікують у Печерському райсуді об 11 годині. 

Фото: Lb.ua

Пʼятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув до України. Він приземлився в аеропорту "Київ", повідомила народна депутатка "ЄС" Ірина Геращенко в Facebook.

До аеропорту прийшлі слідчі Державного бюро розслідувань. Вони сказали, що Порошенко не затриманий, але викликається до Печерського райсуду, повідомляє шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з місця події.

Прикордонники пропустили співробіників ДБР у зону прильоту, де не мають перебувати сторонні особи. Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що в Порошенка забрали на паспортному контролі паспорт і не віддають.

 

"Відбувається недопуск мене як громадянина України на територію держави. Прикордонники не допускають без пояснення причин під приводом перевірки на територію України. Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій", – звернувся Порошенко. 

Паспорт зрештою віддали. Порошенко не забрав повістку – вона лишилася у слідчого. Слідчий ДБР впав під час штовханини в коридорі аеропорту. 

Після цього політик дав короткий брифінг і вийшов з аеропорту, де його зустріли прихильники, що зібрались з акцією підтримки. Потім він ще раз виступив перед прихильниками і заявив, що його паспорт перевіряли 20 хвилин. Після цього він з колоною прихильників рушив до суду.

У Держприкордонслужбі заявили, що їхні співробітники діяли в межах законодавства, а в ДБР – що намагались вручити нардепові процесуальні документи про виклик до суду. 

Фото: facebook/Петро Порошенко

Фото: facebook/Петро Порошенко

Фото: Соня Кошкіна

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Об 11 годині Порошенко мав бути в Печерському районному суді, де йому обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння терористичним "ДНР" та "ЛНР". 

В аеропорту з самого ранку зібрався мітинг на підтримку політика, повідомляє журналіст LB.ua. За попередніми даними, участь в акції беруть кілька тисяч людей. 

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Також мітинг на підтримку Порошенка зібрався під Печерським райсудом

Учора ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора повідомили, що Офіс президента України погодив рішення не затримувати Петра Порошенка в аеропорту, а дати йому самому прибути до суду. 

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри про державну зраду і сприянні терористичним "ДНР" і "ЛНР" і заявив, що планує повернутися до України 17 січня.

Саме 17 січня суд має обрати йому запобіжний захід. У пʼятницю стало відомо, що на Порошенка чекають у Печерському райсуді Києва об 11 годині. Прокуратура вимагає для п'ятого президента утримання під вартою. Утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень просили для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт. 

Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). Стаття 111 передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний перебував під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин перебуває за кордоном

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді ж правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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