Порошенко заявив про переговори щодо обʼєднання всіх політсил у єдину опозицію

Пʼятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про ведення переговорів щодо обʼєднання українських політичних сил у єдину демократичну опозицію.

Перемовини веде особисто він та очільник виборчого штабу "Євросолідарності" Олександр Турчинов. Про це Петро Порошенко повідомив у ексклюзивному інтервʼю LB.ua напередодні вильоту з Варшави до України.

"Я вважаю, що демократична опозиція, до якої я також відношу і Юлію Володимирівну, має в умовах високого ризику російської агресії обʼєднатись і скоординувати свої зусилля. Я зі свого боку, і Олександр Валентинович Турчинов, наскільки мені відомо, веде дуже активні переговори про обʼєднання всіх політичних сил у єдину демократичну опозицію", – пояснив народний депутат.

Він додав, що "лідером опозиції" назвав себе не сам.

"Є заява Міжнародного демократичного союзу, де написано про переслідування “лідера опозиції”. Ще була заява Європейської народної партії. Я лише їх дослівно цитую", – зазначив він.

На зауваження щодо перебігу справи проти Юлії Тимошенко, яка піддалася кримінальним переслідуванням у часи президентства Віктора Януковича і вийшла на волю тільки після його втечі, Порошенко заявив:

"Перше – я не сяду. Друге – я не дозволю себе посадити. Я – не Тимошенко".

Водночас, він каже, що готовий до запобіжного заходу у вигляді арешту із заставою.

"Я ще виберу. Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як сказав класик: «Хай сильніше гримне буря»", – додав політик.



Нагадаємо, приліт Петра Порошенка до України після майже місячного перебування в закордонній подорожі очікується сьогодні о 9 ранку до аеропорту "Київ".

Уже об 11 годині на нього чекають у Печерському районному суді Києва, де обиратимуть запобіжний захід у справі за підозрою Порошенка в державній зраді та сприянні фінансуванню терористичним "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.



Крім Петра Порошенка, підозрюваними в справі є нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук (під домашнім арештом), бізнесмен Сергій Кузяра (єдиний був під вартою, тепер – під домашнім арештом), ексміністр енергетики Володимир Демчишин (за кордоном, є дозвіл на затримання).

Для Порошенка просять утримання під вартою. Він вважає цю справу політичною і переконаний, що не опиниться за ґратами.



