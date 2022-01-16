"Упевнений, Зеленський не зробить цього – не вистрілить собі у ногу".

Підозрюваний у державній зраді пʼятий президент, нардеп Петро Порошенко заявив, що підстав для його затримання немає.

Про це він сказав під час пресконференції в Українському домі у Варшаві, повідомляє кореспондент LB.ua.

Він заперечив можливий завтрашній арешт. “Точно ні”, – сказав Порошенко.

“Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього. Упевнений, Зеленський не зробить цього – не вистрілить собі у ногу. Немає підстав (для затримання), тому нема чого коментувати”, – зауважив він.

Порошенко сказав журналістам, що не знає, для чого ”Зеленський це робить”, але має версією: “всі ми знаємо, що в грудні, згідно з соціологічними опитуваннями, його політична сила перестала бути лідером”.

На думку Порошенка, таким чином, за рахунок його справи, відбувається спроба переключити увагу людей.

“Він профі в тому, щоб робити відосики. На цей раз він хоче зробити фільм за моєю участю. Але я не дам йому такої можливості”, – додав він.

Порошенко додав, що він повертається до України боротися за Україну.

Відповідаючи на запитання про те, чи поїде він завтра до суду, Порошенко сказав: "звичайно, так".

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри, яке відбулося 20 січня. Він повідомляв, що проводить міжнародні зустрічі, зокрема по лінії НАТО.

Порошенко під час перебування за кордоном заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Він хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. На Порошенка чекають у Печерському райсуді Києва об 11 годині. При цьому приліт політика до аеропорту "Київ" було анонсовано на 9 годину. Там, а також у львівському аеропорту прихильники нардепа зібрали мітинги на підтримку.

У клопотанні для Порошенка просять утримання під вартою. Спочатку повідомляли про утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявиляли, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом казали, що політик ухвилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому більш суворого запобіжного заходу. Слідчі повідомили, що Порошенко не планував поїздку за кордон заздалегідь, а купив квитки на літак увечері 17 грудня, після того, як йому невдало намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.