У СБУ назвали хвилю "замінувань" по всій країні частиною гібридної агресії РФ

Служба безпеки України прокоментувала штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної сфери по всій території України. У спецслужбі переконані, що метою цього є створення напруги та панічних настроїв у суспільстві.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Національної поліції та інших уповноважених органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", – зазначив він.

У СБУ звертають увагу, що повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало. Українська спецслужба закликає громадян зберігати спокій.

"Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень. Разом ми зможемо ефективно протидіяти шкідливим інформаційним впливам гібридної війни", – наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Як повідомляли, за даними Нацполіції, за минулі свята надійшло 132 повідомлення про мінування , 9 зловмисників у 9 областях затримали.

Крім того, 12 січня правоохоронці отримали повідомлення про "замінування" всіх шкіл у Львові і Черкасах. Така ж інформація надійшла в поліцію Дніпра.

Того ж дня невідомі "мінували" чотири станції столичного метро, а також аеропорти "Бориспіль" і "Київ".