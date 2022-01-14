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Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

Напередодні президент України поспілкувався із прем’єром Британії.

Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це український міністр написав у твіттері.

"Був радий провести дуже важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії, нашим близьким другом Беном Воллесом. Ми продовжуємо розвивати наше стратегічне оборонне партнерство відповідно до спільних політичних цілей. При цьому, як завжди, робимо наші країни сильнішими та безпечнішими!" – зазначив Олексій Резніков.

Напередодні ввечері глава Міноборони України мав розмову з міністром оборони Сполучених Штатів. Олексій Резніков та Ллойд Остін обговорили нарощування Росією військ біля кордонів України.

Глава Пентагону підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи зусилля щодо нарощування потенціалу українських збройних сил за рахунок надання США допомоги в обороні.

Як повідомляли, ввечері 13 січня президент України Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію навколо України із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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