Україні потрібне сучасне озброєння, політична підтримка та єдність з європейськими країнами, - Кличко

Україні як демократичній країні потрібні сучасне озброєння, політична підтримка та єдність з європейськими країнами. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю британському «Channel 4», відповідаючи на питання про те, чи достатньо, на його погляд, роблять європейські партнери України для захисту її від російської агресії.

«Ми побачили результати переговорів між США та Росією, що відбулися в Женеві. І після перемовин російські війська повернулися до кордонів нашої країни. Росія все ще грає м’язами», - зазначив Кличко.

Він також назвав несправедливим і тривожним той факт, що дискусії щодо вступу України в НАТО і щодо майбутнього нашої держави відбуваються без участі України. І відзначив небезпечність російської пропаганди.

«Сьогодні насправді головна зброя Російської Федерації – медіапропаганда, а не танки і кулі. Ми розуміємо, що без пропаганди і втручання Росії конфлікту на сході України ніколи б не відбулося», - сказав Кличко.

Раніше мер Києва в інтерв’ю американському телеканалу CNN заявив, що Україна бачить своє майбутнє як демократична держава. Росія ж мріє відбудувати Радянську імперію, саме тому нарощує агресію на українських кордонах.