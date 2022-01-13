Порошенко у Брюсселі зустрівся з депутатами Європарламенту

Обговорено хід переговорів між Росією та країнами Заходу щодо стратегічної стабільності та відзначено неприпустимість відвертого шантажу з боку Росії.

У Брюсселі лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського Парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Про це повідомила пресслужба "Євросолідарності".

П’ятий президент України висловив вдячність євродепутатам за постійну та активну підтримку України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та інтеграції до Європейського Союзу.

У цьому контексті Порошенко привітав схвалення останньої резолюції Європарламенту щодо ситуації на кордонах України та на окупованих Росією територіях України.

Обговорено хід переговорів між Росією та країнами Заходу щодо стратегічної стабільності та відзначено неприпустимість відвертого шантажу з боку Росії.

"Захід має виступати єдиним міцним та консолідованим фронтом і довести, що умиротворення агресора не буде, а Росія має припинити ескалацію конфлікту, повернутися у русло міжнародного права та відновити територіальну цілісність України, Грузії, Молдови", – наголосив Порошенко.

Відзначено важливість збереження та посилення санкційного режиму Заходу проти Росії. Зокрема, Порошенко привітав останні пропозиції демократів у Конгресі США щодо запровадження "пекельних санкцій" проти Путіна, його найближчого оточення, державного боргу, компаній та фінансового сектору.

"Закликаю ЄС розробити аналогічний пакет санкцій проти путінського режиму, щоб помножити для Кремля ціну від санкцій за агресію проти України та загрозу принести війну в європейський дім", – зазначив Порошенко.

Сторони висловили рішучу налаштованість протистояти "Північному потоку-2", запуск якого є неприпустимим у світлі нинішніх викликів з боку Кремля.

Докладно обговорено ситуацію у справі зміцнення демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні. Висловлено стурбованість щодо небезпеки повернення України до колишньої практики вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опозиції, що є неприйнятним для країни, яка прагне інтеграції з ЄС та НАТО.

Наголошено на безпосередній відповідальності влади у справі збереження в Україні здорової політичної конкуренції між всіма учасниками політичного процесу без інструменталізації правосуддя і правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами.

Відзначено важливість підтвердження відданості України курсу справжніх реформ, передусім щодо боротьби з корупцією і протидії шкідливим впливам окремих бізнес-інтересів на політики української влади.

Домовлено, що депутати Європарламенту продовжуватимуть пильно відслідковувати та реагувати на події в Україні, які становитимуть загрозу демократії, верховенству права та незалежності правосуддя.