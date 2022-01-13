Данілов про останні рішення РНБО: "Може певні речі є на грані, але ми в стані війни"

Одним з рішень "на грані" він вважає санкції проти контрабандистів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов визнає, що деякі рішення цього органу могли бути "на грані", але вважає їх допуститими через війну в державі.

Про це він повідомив у інтервʼю УП.

"Ми сьогодні будуємо демократичну країну, знаходячись у стані війни. Загалом розбудова демократії – це складна річ. Відбулося, наприклад, закриття каналів пропаганди, тому що це ж не були канали, які займалися якимись речами державницького рівня, це були суто пропагандистські канали. Ці проєкти фінансує Російська Федерація за рахунок присутності тут безпосередньо їхньої агентури. Ми на це маємо реагувати чи ми маємо чекати?" – висловився він.

Данілов додав, що Рада національної безпеки і оборони без подання документів відповідними органами не може самостійно собі обирати, які рішення їй розглядати.

Рішенням "на грані" секретар РНБО вважає накладання санкцій на контрабандистів.

"Ми маємо дати поштовх, щоб цим питанням не тільки ми займалися і не тільки на кухнях говорили. Володимир Олександрович, як голова РНБО, вперше підняв це питання на такий публічний рівень", – заявив він.

Ще однією небезпечною ситуацією секретар РНБО вважає "олігархічно-кланову модель побудови держави", що базується на монополіях і якій сприяє корупція.

Четвертим чинником Данілов назвав українські суди – він вважає, що в Україні нема системи аналізу судочинства.

Нагадаємо, у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти осіб, яких влада вважає контрабандистами.

Через пів року після запровадження санкцій секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.

Він також сказав, що до санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі" помилково внесли 108 осіб.

Накладення санкцій на громадян України є дискусійним питанням, адже такі обмежувальні заходи передбачені для застосовання щодо іноземців, які поза українською юрисдикцією.