Під санкції проти контрабандистів загалом потрапили 22 фізичних особи і 146 юридичних, – Баканов

Також було зупинено фінансові операції у 23 банках.

З дня впровадження санкцій проти контрабандистів в Україні під обмеження потрапили 22 фізичних особи і 146 юридичних. Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Активи топконтрабандистів було заблоковано, а діяльність багатьох суб’єктів підприємницької діяльності припинена.

"Це цілком виправдані кроки. Адже раніше було зафіксовано підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із відмиванням доходів, на 938 мільйонів гривень. Цим суб’єктам заблоковано активи та зупинено їхню фінансово-господарську діяльність. По топконтрабандистам також відкрито кримінальне провадження", – зазначив голова СБУ.

Також було зупинено фінансові операції у 23 банках, обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видачу дозволів і ліцензій на ввезення та вивезення валютних цінностей.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами. Тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди, який поки що пройшов тільки перше читання.

В середині жовтня секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.

Також у жовтні ДБР провело обшуки в осіб із санкційного списку контрабандистів, які змогли відновити протиправну діяльність в обхід накладених санкцій.