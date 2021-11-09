Лічильники залишаться старими, і їх показання потрібно буде передавати в кубічних метрах.

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що з 1 травня 2022 року платіжки за газ переведуть з кубометрів на кіловат-години.

Про це він повідомив, коментуючи ухвалений минулого тижня закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях.

"Це останній опалювальний сезон, коли громадяни сплачують за спожитий природний газ в метричних одиницях. З 1 травня 2022 року усі будуть сплачувати за спожитий природний газ відповідно до його енергетичної цінності", - сказав Немчинов.

Це означає, що в квитанціях будуть вказувати кіловат-години, а не кубометри, як зараз. "У ЄС споживачі платять не за кубометр газу, а за кількість енергії, яку можна отримати з кубометра при його спалюванні. Відтепер і українці платитимуть", - сказав Немчинов.

У той же час лічильники залишаться старими, і їх показання потрібно буде передавати оператору газорозподільної мережі по-старому - в кубічних метрах.

Оператор буде сам переводити спожитий обсяг газу у обсяг спожитої енергії. Постачальники газу отримуватимуть дані про спожитий кожним домогосподарством ресурс в енергоодиницях і здійснюватимуть нарахування за кількість спожитої енергії.

У квитанції постачальника буде зазначена ціна не за куби, а за енергоодиниці.

"Газ відрізняється за кількістю енергії, яку виділяє при згорянні, це залежить від родовища, на якому газ видобули. Різниця калорійності газу в різних регіонах може досягати до 4%, тож споживачі більше не переплачуватимуть за недостатньо калорійний енергоресурс. Крім того, споживачі вестимуть облік газу та електрики однаково – у кВт-год. Це зробить зручним порівняння вартості обох енергоресурсів і дасть можливість обирати між ними у приготуванні їжі, підігріві води чи опаленні", – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, що до травня 2022 року для населення діятиме річний тариф на газ в кубометрах. Більшість великих газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, але загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.