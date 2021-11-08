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"Нафтогаз" заперечив укладання мирової угоди з Коломойським з приводу спірного газу

Компанія не погоджувалась віддати бізнесмену 3,5 млрд кубометрів.

"Нафтогаз" заперечив укладання мирової угоди з Коломойським з приводу спірного газу
Фото: oilreview.kiev.ua

НАК "Нафтогаз України" заперечив інформацію про укладання мирової угоди з бізнесменом Ігорем Коломойським з приводу спірного газу.

Про це повідомляється у фейсбуці компанії у відповідь на заяву депутата Верховної Рада Олексія Гончаренка, який 7 листопада повідомив, нібито "Нафтогаз" погодився віддати Коломойському 3,5 млрд кубометрів газу.

"НАК «Нафтогаз України» не передавав бізнесмену І.Коломойському жодні обсягу газу. Інформація про те, що «Нафтогаз» підписав із бізнесменом І.Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, не відповідає дійсності. Заява народного депутата України О.Гончаренка є неправдою. Історія сягає корінням у 2008-2010 роки, з того часу точаться суперечки. Тож наразі триває судовий процес, який має схвалити рішення щодо спірного газ", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, що на початку 2021 року пов'язані з Коломойським міноритарні акціонери "Укрнафи" програли позов проти України в Стокгольмському арбітражі. Вони вимагали 6 млрд доларів, зокрема за неодноразовий відбір зі сховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав ПАТ "Укрнафта", для потреб населення у 2006-2011 роках.

Загальний обсяг спірного газу становив 10 млрд кубометрів.

У лютому 2020 році сторонам вдалося мирним шляхом домовитися про 2 млрд кубометрів з цього обсягу. 

Справа про приналежність решти газу продовжує розглядатися в Господарському суді Києва.

У 2014 році цей суд вже визнавав право "Укрнафти" на вказані вище 2,06 млрд куб м газу, за які "Нафтогаз" у кінці 2020 року зрештою здійснив оплату.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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