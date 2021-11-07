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Бюджет-2022 до другого читання залишиться збалансованим, – Шмигаль

"Про пріоритети найкраще говорять цифри”.

Бюджет-2022 до другого читання залишиться збалансованим, – Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Проєкт державного бюджету на 2022 рік до другого читання залишиться збалансованим.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Бюджет ми подавали реалістичним та збалансованим, і таким самим він залишиться і до другого читання. Про пріоритети найкраще говорять цифри”, – сказав він.

Шмигаль зауважив, що безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медгарантій — на 34 млрд грн. Мінімальна зарплата лікаря буде встановлена на рівні 20 тисяч грн, а для медсестер — на рівні 13,5 тисяч.

Видатки зведеного бюджету на освіту – понад 7% ВВП.

“У пріоритетах залишаються і підвищення пенсій, і будівництво нових доріг, і реформа цифровізації, і підтримка малого та середнього бізнесу”, – додав прем’єр.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 ухвалила його в першому читанні. Тепер документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправиться в Кабмін, який має підготувати його до другого читання.

Уряд до першого читання пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень.

Видатки – 1 465,7 трлн гривень. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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