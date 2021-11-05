Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
ГоловнаЕкономікаДержава

Галущенко: Росія через ГТС постачає вдвічі менше газу, ніж передбачено угодою з Україною

Також РФ веде енергетичну війну шляхом блокування постачання вугілля.

Галущенко: Росія через ГТС постачає вдвічі менше газу, ніж передбачено угодою з Україною
Фото: utg.ua

Росія через газотранспортну систему України станом на сьогодні постачає лише 57 млн кубометрів газу на добу замість 109, які мають постачати відповідно до угоди. 

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час години запить до уряду у Верхвоній Раді.

"Цьогорічний опалювальний сезон – це не просто шість місяців низьких температур. Насправді ми бачимо вже зараз певне поле енергетичної війни з Росією за монополію в Європі. Сьогодні використовується енергетична криза Росією задля того, щоб посилити своє геополітичне становище. І ми це бачимо стосовно того, що сьогодні російські газові сховища заповнені на 99%. При тому, що в країнах європейських, наприклад, Австрії, на 55, в Нідерландах – на 30", – повідомив він.

За словами Галущенка, дії Росії мають єдину мету – завадити приєднанню України до європейської енергосистеми. Водночас ЄС і США підтримують синхронізацію України з європейською енергосистемою, через що РФ продовжує ставити перешкоди.

"Це вугілля, яке імпортується з Казахстану, так само створюються штучні перешкоди щодо можливості його імпортування в Україну. Це дійсно великий виклик проходження цієї зими. Але ми абсолютно впевнені, що пройдемо", – запевнив міністр.

Для цього держава буде використовувати атомну генерацію – максимально залучати атомні станції для виробництва електроенергії.

"Мова йде про +7 млрд кіловат-год, що на 15% минулорічного. Таке збільшення дозволить зменшити потребу у вугілля на 3,6 млн тонн", – додав він.

В листопаді хочуть включити ще 2-3 енергоблоки. Зараз працюють 11 із 15. 

Нагадаємо, що Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну. Відповідне обмеження накладено лише на енергетичне вугілля, і не стосується поставок коксівного.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також