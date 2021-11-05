Галущенко: Росія через ГТС постачає вдвічі менше газу, ніж передбачено угодою з Україною

Росія через газотранспортну систему України станом на сьогодні постачає лише 57 млн кубометрів газу на добу замість 109, які мають постачати відповідно до угоди.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час години запить до уряду у Верхвоній Раді.

"Цьогорічний опалювальний сезон – це не просто шість місяців низьких температур. Насправді ми бачимо вже зараз певне поле енергетичної війни з Росією за монополію в Європі. Сьогодні використовується енергетична криза Росією задля того, щоб посилити своє геополітичне становище. І ми це бачимо стосовно того, що сьогодні російські газові сховища заповнені на 99%. При тому, що в країнах європейських, наприклад, Австрії, на 55, в Нідерландах – на 30", – повідомив він.

За словами Галущенка, дії Росії мають єдину мету – завадити приєднанню України до європейської енергосистеми. Водночас ЄС і США підтримують синхронізацію України з європейською енергосистемою, через що РФ продовжує ставити перешкоди.

"Це вугілля, яке імпортується з Казахстану, так само створюються штучні перешкоди щодо можливості його імпортування в Україну. Це дійсно великий виклик проходження цієї зими. Але ми абсолютно впевнені, що пройдемо", – запевнив міністр.

Для цього держава буде використовувати атомну генерацію – максимально залучати атомні станції для виробництва електроенергії.

"Мова йде про +7 млрд кіловат-год, що на 15% минулорічного. Таке збільшення дозволить зменшити потребу у вугілля на 3,6 млн тонн", – додав він.

В листопаді хочуть включити ще 2-3 енергоблоки. Зараз працюють 11 із 15.

Нагадаємо, що Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну. Відповідне обмеження накладено лише на енергетичне вугілля, і не стосується поставок коксівного.