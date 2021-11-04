"Укрметалургпром" просить Зеленського ініціювати переговори зі США про скасування 25% мита на імпорт української метпродукції

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» закликало президента Володимира Зеленського приділити «особисту увагу питанню захисту інтересів та забезпеченню конкурентоспроможності української промисловості на зовнішніх ринках», зокрема, щодо ініціювання та проведення урядом переговорів про відміну 25% мита при імпорті української металопродукції в США.

Відповідне звернення до Зеленського направив президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков. Він зазначив, що 31 жовтня 2021 року США та ЄС оголосили про врегулювання спору щодо мита на імпорт сталевої продукції. З 1 січня 2022 року США замінять 25% мито, введене в березні 2018 року з міркувань національної безпеки в рамках розділу 232 закону США «Про розширення торгівлі» від 1962 року, на систему тарифного квотування імпорту металопродукції з ЄС. Річний обсяг квоти для європейських металургів становитиме 3,3 млн. т сталі. Якщо його буде перевищено, то додаткові обсяги обкладатимуться 25%-м митом.

Паралельно США проводять аналогічні консультації з Японією та Великобританією. Крім того, раніше кілька держав, зокрема Австралія, Аргентина, Бразилія, Південна Корея, Канада і Мексика, вже домоглися виключення з-під дії цього протекціоністського заходу та заміни мита на тарифне квотування.

За підсумками 2020 року майже 58% всього імпорту сталі в США відвантажувалося без застосування 25% мита.

«Домовленості Вашингтона з Брюсселем дуже негативно впливатимуть на український гірничо-металургійний комплекс, оскільки вітчизняна металопродукція все ще оподатковується на ринку США 25%-м митом на відміну від європейського, - сказано в зверненні. – ВП «Укрметалургпром» вже неодноразово закликало уряд України отримати від США такий виняток. Однак, на жаль, внаслідок дещо нескоординованої позиції різних інститутів американської та української виконавчої влади Україні минулими роками не вдалося належним чином завершити відповідні переговори з урядом США. Ймовірно, стримана позиція США могла бути значною мірою зумовлена тоді важкими переговорами з ЄС».

Каленков підкреслив, що Україна є стратегічним партнером для США та Євросоюзу, тому Київ може розраховувати на аналогічний підхід Вашингтона щодо сталевого мита, як і у випадку з ЄС. Тим більше, що імпорт української металопродукції не заважає і не загрожує нацбезпеці США, оскільки його частка у структурі сталевого імпорту в США становить менше ніж 1%.

«Окрім цього, враховуючи виняткові обставини – агресію Росії, окупацію Донбасу та анексію Криму, а також через складну економічну ситуацію в Україні – дуже важлива скасування цього 25% мита для забезпечення десятків тисяч робочих місць для українських громадян. ГМК України генерує понад 35 млрд грн податків, а експорт металургійної продукції забезпечує валютні надходження до нашої країни, - підсумував президент «Укрметалургпрому». - Цілком очевидно, що зараз для України відкривається вікно можливостей, тому вважаю за доцільне повернутися до переговорів про вилучення України з-під дії 25% мита із заміною її на тарифну квоту при постачанні української сталі в США».

Нагадаємо, США визначили розмір квоти для сталевої та алюмінієвої продукції з Євросоюзу, в межах якої її імпорт на американський ринок не обкладатиметься захисними митами у 25% та 10% відповідно. Відповідно до досягнутої угоди, річний обсяг квоти для європейських металургів становитиме 3,3 млн. т металопродукції, а також 18 тис. т. – для необробленого алюмінію та 366 тис. т. – для алюмінієвих напівфабрикатів. Також консультації з американських мит на сталеву та алюмінієву продукцію ведуть США та Великобританія. У серпні 2021 року Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» вже зверталося до президента Володимира Зеленського з проханням порушити питання про зацікавленість України отримати квоту на безмитні постачання металовиробів у США та допомогти досягненню принципової згоди американської сторони на відповідні переговори.