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Понад 40 країн світу, включно з Україною, пообіцяли відмовитись від вугілля

Низка найбільших споживачів вугілля угоду не підтримали.

Понад 40 країн світу, включно з Україною, пообіцяли відмовитись від вугілля
Фото: depositphotos.com

Понад 40 країн світу, в число яких входить і Україна, в рамках кліматичного саміту COP26 у Глазго пообіцяли відмовитися від вугілля.

Про це повідомили англійські ЗМІ з посиланням на британський уряд.

Крім України, декларацію про поступове скорочення використання вугілля для виробництва електроенергії підтримали Канада, Польща, В'єтнам, Чилі. Водночас низка найбільш залежних від вугілля країн - Австралія, Індія, Китай, США - зобов'язання не підписали.

Вугілля є одним з найбільших факторів глобального потепління та зміни клімату.

Сторони, які підписали угоду, зобов'язалися припинити інвестиції у нове виробництво вугілля. Вони також встановили дедлайни для відмови від вугілля: для великих економік - до 2030 року, для бідніших країн - до 2040 року.

Серед підписантів декларації є також десятки організацій та кілька великих банків.

Нагадаємо, що Україна також підписалась під декларацією про зупинку процесу скорочення лісового покрову та зобов'язанням про скорочення викидів метану на 30%.

Крім того, Україна підтримала план зі створення глобальної енергомережі, яка покликана прискорити світовий перехід на альтернативну енергетику.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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