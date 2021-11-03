На COP26 представили план зі створення глобальної енергомережі

Великобританія та Індія під час кліматичного саміту COP26 в Глазго презентували план зі створення глобальної енергомережі, яка, на їхню думку, дозволить прискорити світовий перехід на альтернативну енергетику.

"Сонце ніколи не сідає - щогодини половина планети купається в сонячному світлі. Завдяки транскордонній торгівлі ми можемо забезпечити більш ніж потрібно енергії сонця, вітру, води, щоб задовольнити потреби кожного жителя Землі. Ця торгівля уже відбувається через розрізнені двосторонні та регіональні домовленості. Але масштаб проблеми настільки великий, що ці зусилля потрібно об'єднати та доповнити, щоб створити взаємопов'язану глобальну енергомережу. Ми називаємо це бачення так: "Одне сонце, один світ, одна мережа", - йдеться у декларації, представленій на саміті.

Ініціаторами проєкту, крім Індії та Великобританії, стали Австралія, Франція та США. Його також підтримали близько 80 держав світу, серед яких і Україна.

Як повідомляє Reuters, об'єднання існуючих мереж в єдину систему дозволить країнам з надлишком відновлювальної енергії продавати її туди, де існує дефіцит. Таким чином країни зможуть отримувати сонячну енергію навіть після заходу сонця.

"Якщо світ має рухатися до чистого та зеленого майбутнього, такі взаємопов'язані транснаціональні мережі стануть критичне значення", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Плани зі створення глобальних енергомереж існували давно, наприклад, у Радянському Союзі. І хоча за останні роки технологія передачі електроенергії зазнала покращень, реалізація цього плану все одно потребуватиме величезних сум.

"Ми говоримо про лінію передачі, які йтимуть під водою. Їм потрібно буде перетинати гори. Їм потрібно буде перетинати пустелі", - цитує агентство експерта з американського аналітичного центру CSIS Картікею Сінгха.

Нагадаємо, що Україна на COP26 підтримала ще дві великі кліматичні декларації.

Перша домовленість передбачає, що до 2030 року процес скорочення лісового покрову має бути зупинено, після чого почнеться його відновлення.

Друга основна угода, яку презентували у Глазго, передбачає скорочення викидів метану - парникового газу, який активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби, нафтовими і газовими свердловинами - на 30% до 2030 року.