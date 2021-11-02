Нарендра Моді пообіцяв Зеленському приїхати в Україну

Президент Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч відбулася в кулуарах Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Зеленський подякував Моді за продаж пів мільйона доз індійської вакцини Covishield/AstraZeneca, які дозволили Україні почати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2021 року. Вони також обговорили можливості потенційного спільного виробництва вакцин.

Індія є одним зі світових лідерів з випуску вакцин, а Serum Institute of India, на якому була вироблена привезена в Україну вакцина Covishield, узагалі є найбільшим у світі виробником вакцин. Окрім протиковідних вакцин, він виробляє препарати від дифтерії, гепатиту B, краснухи, сказу тощо.

Лідери домовились активізувати політичні контакти на найвищому рівні та пообіцяли обмінятись візитами.

"Співрозмовники відзначили важливість активізації політичних контактів на найвищому рівні з метою поглиблення всеосяжного партнерства між Україною та Індією. Було домовлено про обмін візитами найближчим часом з урахуванням пандемічної ситуації", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

Нарендра Моді очолює уряд Індії з 2014 року, але жодного разу ще не був в Україні. Президент України - тоді це був Віктор Янукович - востаннє відвідував Індію ще у 2012 році.

Вони також домовились активізувати наявні механізми двосторонньої взаємодії, в тому числі провести засідання міжурядової комісії з торговельного, наукового, технічного, промислового й культурного співробітництва.

Зеленський та Моді також говорили про взаємодію у військово-технічній сфері та авіабудуванні, а також про здобуття освіти індійськими студентами в Україні.