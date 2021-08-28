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МОЗ почав процес розірвання договору з Serum Institute через невиконання зобов'язань щодо поставки вакцин від ковіду

Ляшко запевнив, що і без препаратів індійського виробника потреба України у вакцинах забезпечена.

МОЗ почав процес розірвання договору з Serum Institute через невиконання зобов'язань щодо поставки вакцин від ковіду
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я України почало процес розірвання договору з індійським Serum Institute, який виробляє вакцини від коронавірусу Covishield і Novavax.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, присвяченій першим 100 дням на посаді. 

Інститут зобов'язувався поставити в Україну 1,5 млн доз Covishield і 10 млн доз Novavax. Ляшко також наголосив на тому, що "Новавакс" ще не зареєстрований ніде у світі, і на цей процес потрібно ще мінімум кілька місяців, тож доцільність його ввезення сумнівна.

"Власник Serum Institute приїздив сюди, давав обіцянки і потім їх не виконав. Пояснювали невиконання значним спалахом захворюваності на коронавірус в Індії та переорієнтованістю виробництва на внутрішній ринок", – повідомив міністр.

Ляшко запевнив, що і без препаратів індійського виробника потреба України у вакцинах забезпечена.

За його словами, на сьогодні наша потужність по вакцинації – 3-4 мільйони доз на місяць. Враховуючи наявні дози та поставки, що плануються до кінця року, потреби у вакцинах на цей рік буде повністю покрито. Станом на зараз в Україні є приблизно 11 млн доз вакцин різних виробників. 

Нагадаємо, що Serum Institute встиг поставити Україні 500 000 доз вакцини Covishield. Однак потім Індія припинила експорт вакцин через спалах ковіду всередині країни. 

Гендиректор Serum Institute заявив, що спочатку має забезпечити потреби у препараті на ринку Індії, а вже потім інших країн. 

Попри це, тодішній очільник МОЗ Максим Степанов полетів в Індію домовлятися про збільшення законтрактованих доз вакцини. Він підтвердив, що Індія призупинила експортні поставки вакцини AstraZeneca/CoviShield. 

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