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В Україні від ковіду повністю вакцинувалися 3,5 млн людей

За останню добу повністю імунізовані 109 116 людей.

В Україні від ковіду повністю вакцинувалися 3,5 млн людей
Фото: kyivcity.gov.ua

За п’ятницю, 27 серпня в Україні від коронавірусу було вакциновано 166 551 людину.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані – 109 116 людей.

Протягом доби працювали 1 023 мобільні бригади, 2 934 пункти щеплення і 340 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 802 596 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України планує проводити повторне щеплення від коронавірусної хвороби через рік після проходження повного курсу вакцинації.

19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії". Проте цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

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