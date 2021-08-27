Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

Ризик підхопити хворобу в відкритому просторі набагато менший, ніж у закритому.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що третя хвиля коронавірусу обов'язково дійде і до України, оскільки нові спалахи є у більшості європейських країн.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

"Зараз Україна у зеленій зоні. Ситуація - контрольована. Базуючись на цьому, ми можемо допускати проведення публічних заходів. На День Незалежності пропрацювали протиепідемічні заходи для закритих приміщень і переважно їх дотримувалися", - сказав Кузін, відповідаючи на запитання, чи доцільно наразі проводити масштабні святкування з величезними натовпами на концертах та парадах.

Головний санлікар наголосив, що ризик інфікуватися у відкритому просторі набагато менший, ніж у закритому.

"У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - зазначив Кузін.

"Взагалі є три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом: це родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил; це професійні колективи; та інфікування за кордоном", - додав він.

Також, за словами Кузіна, є ризик інфікуватися у релігійному закладі, оскільки там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту.

"Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна. У чотирьох областях діє пілотний проєкт, де ми з релігійними лідерами шукаємо контактних осіб, які спілкувалися з інфікованими", - пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в кінці 2019 року, перші випадки зареєстрували в Китаї, звідки інфекція швидко поширилася по всьому світу.

Станом на кінець серпня 2021 року у світі підтвердили 215,4 млн випадків раніше невідомої хвороби COVID-19. Від її наслідків померли близько 4,5 млн людей, що робить нинішню пандемію однією з найсмертельніших в історії людства.

Вірус дуже швидко мутує, і, за прогнозами, Кузіна, пандемія триватиме ще від двох до п'яти років. Він також попереджає, що в листопаді Україна може повернутися до локдауну.