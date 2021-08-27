Кузін: пандемія триватиме ще від двох до п'яти років

"Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами".

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія коронавірусу триватиме ще від двох до п'яти років.

Про це він сказав у інтерв'ю "BBC News Україна".

"У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - вважає Кузін.

У липні цього року Кузін казав, що для подолання коронавірусної інфекції людству знадобиться ще півтора року щонайменше.

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу почалася в кінці 2019 року, перші випадки зареєстрували в Китаї, звідки інфекція швидко поширилася по всьому світу.

Станом на кінець серпня 2021 року у світі підтвердили 215,4 млн випадків раніше невідомої хвороби COVID-19. Від її наслідків померли близько 4,5 млн людей, що робить нинішню пандемію однією з найсмертельніших в історії людства.