Коронавірус з нами ще на півтора року щонайменше, - головний санлікар

"Не думаю, що ми розпрощаємося з цим до кінця 2022 року".

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що для подолання коронавірусної інфекції людству знадобиться ще півтора року щонайменше.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо говорити про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора року щонайменше. Ми маємо сформувати не лише адекватний рівень вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні нашої країни. Такий рівень імунітету має бути сформований на рівні світу. Лише тоді ми можемо казати, що ця інфекційна хвороба йде на спад чи переходить в якийсь інший формат. Тому я не думаю, що ми розпрощаємося з цим до кінця 2022 року. І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - вважає Кузін.

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу почалася в кінці 2019 року, перші випадки зареєстрували в Китаї, звідки інфекція швидко поширилася по всьому світу.

Станом на початок липня 2021 року у світі підтвердили 184 млн випадків раніше невідомої хвороби COVID-19. Від її наслідків померли близько 4 млн людей, що робить нинішню пандемію однією з найсмертельніших в історії людства.