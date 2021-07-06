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ВООЗ констатувала стабілізацію ситуації з COVID-19 у світі

Рівень захворюваності залишається високим.

ВООЗ констатувала стабілізацію ситуації з COVID-19 у світі
Фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян заявив, що за останні кілька тижнів ситуація з коронавірусом у світі стабілізувалася.

Про це він сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

"Якщо подивитися на графік (захворюваності - ред.) за останні кілька тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - зазначив Раян.

Він додав, що наразі ситуація з поширенням COVID-19 у світі "краща, ніж два-три місяці тому".

За словами представника ВООЗ, у деяких країнах спостерігається різке зниження захворюваності, але при цьому в інших державах фіксують різке зростання кількості нових випадків COVID-19.

На його думку, це пов'язано з появою більш заразних штамів, пом'якшення карантинних заходів і збільшенням кількості контактів між людьми.

Нагадаємо, станом на ранок 6 липня число жертв коронавірусу у світі перевищило 4 млн. Кількість зафіксованих випадків ковіду наближається до 185 млн.

В Україні за час пандемії 2 238 364 людини, від ускладнень захворювання померло 52 504 пацієнти.

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