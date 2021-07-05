Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Херсонщині вакцинувалися 10 громадян України з окупованого Криму

Дані про вакцинованих осіб буде внесено до внутрішньоукраїнської бази.

На Херсонщині вакцинувалися 10 громадян України з окупованого Криму
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Десятеро громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму, вакцинувались проти коронавірусу у відповідних пунктах щеплення Херсонської області.

Про це у відповіді на запит "Радіо Свобода" повідомили у департаменті здоров’я Херсонської ОДА.

"Наразі отримали щеплення десять громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, з них сім осіб – в амбулаторії міста Генічеськ, один – амбулаторії селища міського типу Каланчак, один – поліклініці № 1 КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є.Карабелеша», один – КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського", - йдеться у повідомленні.

Дані про вакцинованих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, вносяться у внутрішньоукраїнську базу – електронну систему охорони здоров’я.

"Громадянам, які щепленні двома дозами вакцини від СОVID-19 за їхнім зверненням до закладу охорони здоров’я, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, буде видано міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - зазначили в ОДА.

У Херсонській області визначено шість пунктів вакцинації: 

  •     КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»;
  •     КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка №1;
  •     КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша», поліклініка №1;
  •     Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;
  •     Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;
  •     Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Каланчак, провулок Зарічний, 14.

На початку січня Кабінет міністрів також доручив ОДА розмістити на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України пункти, де проводитимуть експрестестування на антитіла до COVID-19.

Нагадаємо, з червня розпочався запис на щеплення проти коронавірусу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя і належать до пріоритетних груп (люди похилого віку віком 65 років і старше). Дані про тих, хто виявив бажання вакцінуватися, передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні України території.

Громадяни, які хочуть зробити щеплення, мають звернутися до зазначених пунктів вакцинації разом з паспортними даними та інидивідуальним ідентифікаційним номером.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також