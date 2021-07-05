На Херсонщині вакцинувалися 10 громадян України з окупованого Криму

Дані про вакцинованих осіб буде внесено до внутрішньоукраїнської бази.

Десятеро громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму, вакцинувались проти коронавірусу у відповідних пунктах щеплення Херсонської області.

Про це у відповіді на запит "Радіо Свобода" повідомили у департаменті здоров’я Херсонської ОДА.

"Наразі отримали щеплення десять громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, з них сім осіб – в амбулаторії міста Генічеськ, один – амбулаторії селища міського типу Каланчак, один – поліклініці № 1 КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є.Карабелеша», один – КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського", - йдеться у повідомленні.

Дані про вакцинованих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, вносяться у внутрішньоукраїнську базу – електронну систему охорони здоров’я.

"Громадянам, які щепленні двома дозами вакцини від СОVID-19 за їхнім зверненням до закладу охорони здоров’я, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, буде видано міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - зазначили в ОДА.

У Херсонській області визначено шість пунктів вакцинації:

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка №1;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша», поліклініка №1;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Каланчак, провулок Зарічний, 14.

На початку січня Кабінет міністрів також доручив ОДА розмістити на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України пункти, де проводитимуть експрестестування на антитіла до COVID-19.

Нагадаємо, з червня розпочався запис на щеплення проти коронавірусу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя і належать до пріоритетних груп (люди похилого віку віком 65 років і старше). Дані про тих, хто виявив бажання вакцінуватися, передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні України території.

Громадяни, які хочуть зробити щеплення, мають звернутися до зазначених пунктів вакцинації разом з паспортними даними та інидивідуальним ідентифікаційним номером.