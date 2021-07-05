​ОАЕ вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації проти ковіду

Об'єднані Арабські Емірати вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Bloomberg.

За його даними, в ОАЕ уже було введено 15,5 млн доз вакцин. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни. На другому місці - Сейшельські острови. Тут вакциновано 71,7% населення.

Однак, кількість випадків захворювання на COVID-19 в ОАЕ, як і раніше, залишається підвищеною. США, Саудівська Аравія і Сполучене Королівство недавно внесли Емірати в список країн, поїздки в які не рекомендовані через збільшення випадків зараження COVID-19.

ОАЕ схвалили в неділю для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca. Програма вакцинації в країні спирається на препарат Sinopharm, який виробляється в країні. Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.

Нагадаємо, у квітні Україна домовилась з ОАЕ про постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinopharm.

У грудні минулого року в ОАЕ заявили, що китайська вакцина від COVID-19 показала ефективність у 86%.