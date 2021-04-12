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Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз китайської вакцини проти ковіду, - Мінреінтеграції

На сьогодні завод в Еміратах має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць.

Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз китайської вакцини проти ковіду, - Мінреінтеграції

Україна домовляється про постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinopharm із Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сьогодні з робочою поїздкою в ОАЕ перебуває українська делегація за участю віцепрем'єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, глави Офісу президента Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Зазначається, що пріоритетним для України є питання поставок вакцини від COVID-19. Зокрема, еміратська компанія разом із китайським виробником Сінофарм налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax COVID-19.

"На зустрічі обговорили можливість поставки в Україну як мінімум 5 млн доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021, а завдяки поетапної розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні минулого року в ОАЕ заявили, що китайська вакцина від COVID-19 показала ефективність у 86%.

16 лютого 2021 року Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину. До Будапешта доставили 550 тисяч доз розробленої китайською державною компанією Sinopharm вакцини. Угорщина розраховує отримати 5 мільйонів доз вакцини Sinopharm протягом чотирьох місяців.

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