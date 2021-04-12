Індія обігнала Бразилію за кількістю випадків коронавірусу

Індія опинилася на другій позиції у світі за кількістю випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє видання Times of India з посиланням на дані індійського міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що за останню добу в країні зареєстровано рекордних 168 912 нових випадків заражень коронавірусом, 904 людини померли. Всього з початку пандемії в Індії коронавірус виявили у 13 527 717 осіб.

До цього моменту друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19 займала Бразилія (13 482 543 випадків). Перше місце стабільно утримують США з 31 918 601 випадками.

Україна із 1 861 105 випадками ковіду - на 16-й позиції.

За даними статистичного сайту Worldometer, у світі станом на ранок 12 квітня зафіксували 136 660 311 випадок зараження коронавірусом. Одужали 109 907 478 осіб, 2 950 152 людей померли.