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Індія обігнала Бразилію за кількістю випадків коронавірусу

Перше місце стабільно утримують США.

Індія обігнала Бразилію за кількістю випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Індія опинилася на другій позиції у світі за кількістю випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє видання Times of India з посиланням на дані індійського міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що за останню добу в країні зареєстровано рекордних 168 912 нових випадків заражень коронавірусом, 904 людини померли. Всього з початку пандемії в Індії коронавірус виявили у 13 527 717 осіб.

До цього моменту друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19 займала Бразилія (13 482 543 випадків). Перше місце стабільно утримують США з 31 918 601 випадками.

Україна із 1 861 105 випадками ковіду - на 16-й позиції.

За даними статистичного сайту Worldometer, у світі станом на ранок 12 квітня зафіксували 136 660 311 випадок зараження коронавірусом. Одужали 109 907 478 осіб, 2 950 152 людей померли.

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