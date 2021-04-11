​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
Зеленський зустрівся з Ердоганом
Зеленський зустрівся з Ердоганом
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
ГоловнаСвіт

Киргизстан на референдумі проголосував за перехід до президентської республіки

З 2010 року в країні діяла парламентсько-президентська форма правління.

Киргизстан на референдумі проголосував за перехід до президентської республіки
Фото: EPA/UPG

У Киргизстані в неділю, 11 квітня, відбувся референдум, на який було винесено затвердження нової конституції, що передбачає радикальне посилення ролі президента.

Як повідомляє місцеве видання "Кактус", явка на референдумі становила всього 34,6%. За нову конституцію проголосували 78,2% виборців, проти - 13,4%.

За новою конституцією президент Киргизстану буде главою держави, найвищою посадовою особою та очолюватиме виконавчу владу. Посада прем'єр-міністра залишається, але всі владні повноваження відходять главі держави.

Президент Киргизстану зможе знаходитися при владі довше - 10 років (два терміни по 5 років), а не 6 (один термін без права на переобрання), як зараз. Він призначатиме і генерального прокурора, і голову Конституційного суду, що робить процедуру імпічменту дуже малоймовірною.

Парламент Киргизстану за новою конституцією буде налічувати 90 депутатів, а не 120, як зараз. Вони не матимуть можливості оголосити вотум недовіри уряду, як зараз.

Конституційні референдуми в Киргизстані не рідкість. Цей уже 11-й за 30 років незалежності держави. Основний закон змінювали всі президенти Киргизстану, але саме цей проєкт сильно розкритикували. Проти нього виступили не лише місцеві експерти, але й Венеційська комісія, Бюро демократичних інститутів і прав людини та Freedom House.

Нагадаємо, що у січні 2021 року президентом Киргизстану став Садир Жапаров. Його попередник Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через масові протести.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також