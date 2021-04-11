Киргизстан на референдумі проголосував за перехід до президентської республіки

З 2010 року в країні діяла парламентсько-президентська форма правління.

У Киргизстані в неділю, 11 квітня, відбувся референдум, на який було винесено затвердження нової конституції, що передбачає радикальне посилення ролі президента.

Як повідомляє місцеве видання "Кактус", явка на референдумі становила всього 34,6%. За нову конституцію проголосували 78,2% виборців, проти - 13,4%.

За новою конституцією президент Киргизстану буде главою держави, найвищою посадовою особою та очолюватиме виконавчу владу. Посада прем'єр-міністра залишається, але всі владні повноваження відходять главі держави.

Президент Киргизстану зможе знаходитися при владі довше - 10 років (два терміни по 5 років), а не 6 (один термін без права на переобрання), як зараз. Він призначатиме і генерального прокурора, і голову Конституційного суду, що робить процедуру імпічменту дуже малоймовірною.

Парламент Киргизстану за новою конституцією буде налічувати 90 депутатів, а не 120, як зараз. Вони не матимуть можливості оголосити вотум недовіри уряду, як зараз.

Конституційні референдуми в Киргизстані не рідкість. Цей уже 11-й за 30 років незалежності держави. Основний закон змінювали всі президенти Киргизстану, але саме цей проєкт сильно розкритикували. Проти нього виступили не лише місцеві експерти, але й Венеційська комісія, Бюро демократичних інститутів і прав людини та Freedom House.

Нагадаємо, що у січні 2021 року президентом Киргизстану став Садир Жапаров. Його попередник Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через масові протести.