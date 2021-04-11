Євродепутат закликав до недвозначної відповіді Заходу на дії Кремля щодо України

Якщо Росія продовжить нарощувати війська біля кордону з Україною, то проти країни потрібно ввести жорсткі санкції, наприклад, заморозити рахунки російських олігархів або відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Так вважає голова фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер, пише Німецька хвиля.

Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено. "Путін має знати ціну своїм діям", – додав він.

Раніше в інтерв’ю журналу Der Spiegel Вебер вже висловлював думку про те, що газогін "Північний потік-2" "не відповідає європейським інтересам", оскільки він "економічно стабілізує систему Путіна, що веде масштабну діяльність проти Євросоюзу і його членів".

На переконання Вебера, Євросоюз і США мусять показати Кремлю, "що очікує російське керівництво, якщо воно продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська". Відповідь західних країн на такі дії Москви має бути "сильною і недвозначною", заявив Вебер.

Те саме стосується можливої реакції ЄС на ситуацію навколо критика Кремля – російського політика Олексія Навального, погіршення здоров'я якого, судячи з усього, стало результатом навмисних дій російського керівництва, зазначив голова фракції ЄНП у Європарламенті. "Час дозованих санкцій минув", – резюмував Вебер.

Нагадаємо, Росія відмовилася брати участь у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації нею військових сил на кордоні з Україною.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.