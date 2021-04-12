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Королівство Бутан вакцинувало 93% дорослого населення за 16 днів

Маленька гімалайська держава демонструє неймовірні темпи вакцинації.

Королівство Бутан вакцинувало 93% дорослого населення за 16 днів
Фото: EPA/UPG

Королівству Бутан, яке знаходиться у Гімалаях між Китаєм та Індією, вдалося вакцинувати 93% дорослого населення всього за 16 днів, пише Associated Press.

Загалом у країні щеплення отримали 62% від 800-тисячного населення. Це другий показник у світі після Сейшельських островів, де вже вакцинували 66% 100-тисячного населення.

Стрімкість вакцинації в Бутані пояснюється не тільки невеликим населенням, але й самовідданою працею добровольців, задіяних у цій операції, та збереженням системи холодового ланцюга, що залишилась від попередніх вакцинальних кампаній.

Бутан отримав першу партію зі 150 тисяч доз індійського варіанту вакцини AstraZeneca ще у січні, але щеплення почали робити лише в кінці березня - чекали сприятливих дат буддистської астрології. Першу ін'єкцію зробили 30-річній жінці, що народилася у рік Мавпи.

На сьогоднішній день Бутан зафіксував 910 заражень коронавірус та всього одну смерть від COVID-19. Країна запровадила обов'язковий 21-денний карантин для всіх приїжджих.

Нагадаємо, що в Україні хочуть вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року. Поки що щеплення отримали 378 тисяч людей, тобто менше 1% від загальної кількості населення.

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