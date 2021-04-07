​Мораторій на експорт вакцини з Індії буде діяти щонайменше до кінця весни

Якщо спалах інфекції в Індії не мине, заборона буде діяти довше.

Генеральний директор індійського Інституту сироватки крові Адар Пунавала заявив, що мораторій на експорт вакцини CoviShield буде діяти щонайменше до кінця весни.

У інтерв'ю Associated Press він сказав, що компанія "вирішила надати Індії тимчасовий пріоритет на два місяці". За цей час, сподівається топменеджер, спалах інфекції в Індії, де зараз реєструють 115 тисяч нових випадків щодня, трохи вщухне.

Якщо цього не станеться, Пунавала попередив, що "нам доведеться продовжити постачати на ринок Індії, а не кудись іще, тому що ми повинні захищати свою державу".

Він визнав, що це рішення ставить під загрозу контрактні зобов'язання перед іншими країнами, та розказав, що змушений особисто пояснювати його світовим лідерам. Пунавала впевнений, що більшість із них ставляться до мораторію з розумінням.

"Націоналізм у тій чи іншій мірі спостерігається скрізь", - сказав він, нагадавши про обмеження на експорт вакцин у Європі чи сировини для вакцин у США.

За його словами, недоступність сировини для вакцин може вплинути на виробництво іншої вакцини Novavax, яка проходить клінічні випробування в Індії. Інститут сироватки крові підписав договір на постачання Novavax для програми справедливого розподілу вакцин COVAX, але пошук інших постачальників сировини призведе до затримки поставок на п'ять-шість місяців.

Нагадаємо, що Україна законтрактувала в Індії 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield і 10 млн доз Novavax і поки що отримала тільки 500 тис. доз AstraZeneca/CoviShield.