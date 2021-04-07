За добу в Україні виявили 15 415 нових випадків ковіду, госпіталізовано 5 587 осіб

За минулу добу в Україні виявили 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 5 587 осіб. Від ускладнень помер 481 пацієнт. Одужали 11 472 особи. За минулу добу було здійснено 140 224 тестування, зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 784 579 осіб, одужала – 1 373 851. Від ускладнень захворювання померли 35 498 осіб. Всього було здійснено 8 456 635 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Такж за минулу добу, 6 квітня, 15 585 людей зробили щеплення. Від початку кампанії було вакциновано 320 265 людей, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;

Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;

Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;

Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;

Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;

Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;

Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;

Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;

Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;

Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;

Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;

Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;

Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;

Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;

Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;

Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;

Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;

Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;

Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;

Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;

Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами щеплення.

Станом на 06 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419 379 людей.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов наголосив, що кількість ліжок з киснем для пацієнтів із COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпано. За словами міністра, у "червоній" зоні карантинних обмежень перебувають 11 областей. Загальна завантаженість ліжок із киснем становить приблизно 58% і продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях.