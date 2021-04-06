Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов

"Ми максимально збільшили кількість ліжок із киснем - до 67 тис. Це межа".

Кількість ліжок з киснем для пацієнтів із COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпано.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"У медзакладах перебуває понад 47 тис. хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок із киснем - до 67 тис. Це межа - збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул", - сказав він.

При цьому міністр заявив, що кількість хворих і летальних випадків продовжує зростати.

"Статистика досить сумна. У динаміці, якщо проаналізувати кількість смертельних випадків, то за минулий тиждень ця цифра становила 2,455 тис. осіб, що на 400 смертельних випадків більше, ніж попереднього тижня. Також зросла загальна кількість захворілих за тиждень і становить 103,497 тис. випадків", - сказав він.

За словами міністра, у "червоній" зоні карантинних обмежень перебувають 11 областей. Загальна завантаженість ліжок із киснем становить приблизно 58% і продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях.