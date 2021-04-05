Міськрада Одеси заявила, що місто отримало вакцину Pfizer, МОЗ інформацію спростувало

У пресслужбі МОЗ заявляють, що вакцина Pfizer в Україну ще не надходила.

На нараді оперативного штабу 5 квітня директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко повідомила, що в Одесу завезли вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer.

Водночас у пресслужбі МОЗ заявляють, що не знають про цю поставку і кажуть, що в Україну вакцина Pfizer не надходила, пише LIGA.net.

"На обласний склад надійшло близько 4500 доз вакцини Pfizer", - сказала Якименко. Вона стверджує, що ця вакцина призначена для осіб, які перебувають у соціальних установах, будинках для людей похилого віку обласного і міського підпорядкування, а також - для персоналу, який їх обслуговує.

Якименко додала, що вакцинацію проводитимуть мобільні бригади одеського Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 і міста Чорноморськ, які пройшли навчання з імунізації вакциною Pfizer.

У пресслужбі МОЗ сказали LIGA.net, що не знають про поставку, про яку говорять у мерії Одеси.

Також не підтверджується інформація від мерії Одеси і в повідомленні Департаменту охорони здоров'я місцевої облдержадміністрації у Facebook. Там стверджують, що Одеська область очікує поставки 4680 доз вакцини Pfizer - і поки що вона в Україну не прийшла. В ОДА також говорять, що мобільна бригада Чорноморської лікарні почне підготовку тільки 9 квітня.

Нагадаємо, у Тернопільській області 24 березня вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату". При цьому обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. Пізніше ці дописи були видалені.

У коментарях на запитання, де вони взяли стільки доз препарату, в "Агропродсервісі" відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням. Водночас відповідальні за вакцинацію в області особи заявили, що нічого не знають про це.

У керівництві "Агропродсервісу" відмовилися коментувати, яке звернення вони надсилали, кому та що вказували в листі.

Згодом в Офісі президента заявили, що Тернопільська область отримала "останнє попередження" через вакцинацію поза чергою.

Відомо, що засновником компанії "Агропродсервіс" є нинішній депутат Верховної ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень від був директором "Агропродсервісу".