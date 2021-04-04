Через ковід у Києві померло ще 40 осіб

Коронавірус виявили ще у 552 мешканців столиці.

У Києві за минулу добу, 3 квітня коронавірус виявили в 552 людей. Померли 40 хворих.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

“552 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 40 людей. Усього за період пандемії в Києві 3585 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 167210”, – повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 331 жінка віком від 18 до 87 років і 10 дівчаток від двох до 17 років. А також 200 чоловіків віком від 18 до 92 років і 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 69 хворих на коронавірус. А також 573 пацієнти із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у стаціонари медзакладів за добу потрапили 642 людини.

Одужали минулої доби в Києві 68 людей. Усього коронавірус подолали 107552 мешканця столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 136, у Дніпровському – 123 та в Деснянському районі – 91 випадок.

Додамо, підтверджених випадків захворювання на сьогодні у столиці вже 167 210. Коронавірус подолали 107 552 мешканці. За період пандемії у Києві зафіксовано 3 585 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, у суботу, 3 квітня в Україні було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників. Летальних випадків – 258.