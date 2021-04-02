Вінницька область посилює карантинні обмеження

У Вінницькій області з 3 квітня посилюють карантинні обмеження, які будуть діяти до 12 квітня.

Про це повідомила пресслужба областної держадмиіністрації.

"Відповідно до протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №8 від 02.04.2021 року на території Вінницької області з 00:00 годин 3 квітня до 00:00 годин 12 квітня 2021 року запроваджуються посилені обмежувальні протиепідемічні заходи", - йдеться у повідомленні.

Так на період посиленого карантину забороняється:

проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Керівникам структурних підрозділів ОДА, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності рекомендовано установити для працівників режим дистанційної (віддаленої) роботи. Зазначається, що ці рекомендації не стосуються установ та закладів, які надають фінансові, банківські та житлово- комунальні послуги, забезпечують охорону здоров'я, здійснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури.

Разом з тим, Націонполіції доручено посилити заходи контролю за дотриманням обмежень.

"У випадках виявлення порушень діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, тимчасово призупиняти їх діяльність до виправлення виявлених порушень, зокрема, у разі", - зазначили в ОДА.

Серед таких порушень:

відсутність маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між відвідувачами не менш як 1,5 метра, в т.ч. перед входом до приміщення закладу;

незабезпечення працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;

обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

відсутність забезпечення централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Нагадаємо, станом на 2 квітня показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у Києві та 21-й області, в тому числі - у Вінницькій.

Розподіл областей по зонах епіднебезпеки не змінився. У "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області. У "жовтій", як і раніше, - тільки Херсонська. Решта областей - у "помаранчевій".